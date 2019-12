Qualcomm e BNDES destinam R$ 80 milhões a startups com foco em IoT

Click to print (Opens in new window)

A Qualcomm Ventures, braço de investimentos da fabricante de chips, e o BNDES, lançaram um fundo de investimento em participações focado em startups que desenvolvam produtos e serviços para Internet das Coisas (ou Internet of Things — IoT). O fundo tem R$ 80 milhões em recursos e será usado como capital semente ou financiamento série A (aporte inicial) nas empresas nascentes.

Outros investidores serão convidados a participar, com o total de recursos podendo chegar a R$ 160 milhões. A Qualcomm e o BNDES vão ainda selecionar um gestor profissional para o fundo, através de edital de seleção, publicado no site do BNDES. Os gestores de fundos de investimentos em participações poderão encaminhar suas propostas até 7 de fevereiro.

Para atrair mais investidores, Qualcomm e BNDES vão ressaltar que o fundo se insere nos critérios da Lei de Informática, que autoriza empresas fabricantes de eletrônicos invistam recursos incentivados em fundos de venture capital.

Para a Qualcomm, a iniciativa poderá-aproximar a empresa do ecossistema inovador no país, segundo Rafael Steinhauser, presidente da Qualcomm para a América Latina. Já Gustavo Montezano, presidente do BNDES, acredita que o fundo contribuirá para o empreendedorismo e reaquecimento da economia brasileira.

A parceria entre fabricante e o banco estatal foi acompanhada pelo MCTIC. Paulo Alvim, secretário de empreendedorismo e inovação da pasta, acredita que o anúncio é resultado de um “alinhamento das estratégias de governo, MCTIC, indústria e ecossistema”. Ele ressalta que neste ano o governo estabeleceu o Plano Nacional de Internet das Coisas, que traz diretrizes para orientar as áreas prioritárias do segmento.

A política de investimentos do fundo deve contemplar empresas com aplicações de hardware, software e análise de dados, voltadas para áreas estratégicas, tais quais: manufatura 4.0, smart cities, saúde, smart agro e IoT residencial. (Com assessoria de imprensa)