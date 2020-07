Qualcomm conclui novo padrão de compactação de vídeo

A Qualcomm anunciou hoje, 15, a conclusão do padrão Versatile Video Coding (VVC) para compactação de vídeo, com implantações comerciais previstas para 2021. VVC é o padrão de compactação de vídeo da próxima geração projetado para impulsionar a criação e o consumo de experiências ricas em mídia digital. Torna a transmissão de vídeo mais eficiente e oferece uma redução de 40% no tamanho do arquivo em comparação com o padrão anterior

“Até 2022, 82% do tráfego da Internet será de vídeo. No nosso mundo conectado da Netflix, as chamadas Zoom e o compartilhamento de vídeo, a compactação de vídeo é uma área de tecnologia extraordinariamente importante em que as pessoas em todo o mundo confiam todos os dias ”, disse Marta Karczewicz, vice-presidente de tecnologia da fabricante. “ com assessoria de imprensa).