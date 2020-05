Qualcomm amplia poder do WiFi6

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A fabricante lançou no mercado norte-americano sistemas de conectividade para o WiFi6 com recursos de bluetooth integrados

A Qualcomm Technologies lançou hoje,28, um portfólio de sistemas de conectividade móvel que representam o que há de mais avançado em soluções de Wi-Fi 6E.

Com base em nos principais recursos de tecnologia de áudio Bluetooth e Wi-Fi 6, os sistemas de conectividade móvel Qualcomm FastConnect 6900 e Qualcomm FastConnect 6700, segundo a empresa, apresentam as mais rápidas velocidades de Wi-Fi disponíveis no mercado (até 3,6 Gbps) em uma oferta de Wi-Fi, baixa latência VR e avanços do Bluetooth.

PUBLICIDADE

“Com a introdução das soluções FastConnect 6900 e 6700, a Qualcomm Technologies está redefinindo a experiência móvel, ampliando o poder do Wi-Fi 6 na faixa de 6 GHz e avançando o áudio sem fio com os recursos avançados Bluetooth 5.2 integrados”, disse Dino Bekis , vice-presidente e gerente geral de conectividade móvel e de computação da Qualcomm Technologies, Inc. “Essas inovações nos permitem romper ainda mais o pacote e fornecer um portfólio de conectividade otimizado para acelerar a adoção global em várias camadas de smartphones”.

“Os membros da Wi-Fi Alliancese mobilizaram em torno de 6 GHz de uma maneira sem precedentes, e estamos animados em ver as soluções Wi-Fi 6E chegarem rapidamente ao mercado com a disponibilidade de novo espectro não licenciado nos EUA”, disse Kevin Robinson, Senior Vice-presidente de marketing da Wi-Fi Alliance. “Soluções como estas da Qualcomm ajudarão os usuários a experimentar completamente o Wi-Fi em 6 GHz e se beneficiarão rapidamente de aplicativos com velocidades mais altas, maior capacidade e menor latência”.

Características:

• O FastConnect 6900 oferece a velocidade Wi-Fi 6 mais rápida disponível, até 3,6 Gbps, de qualquer oferta de Wi-Fi móvel do setor.

• O FastConnect 6700 oferece velocidades de pico impressionantes, chegando a 3 Gbps.

• Os canais de 160 MHz suportam bandas de 5 e 6 GHz, expandindo drasticamente a taxa de transferência e reduzindo o congestionamento.