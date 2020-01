Provedor satelital cresce com parceria no agronegócio

Click to print (Opens in new window)

Universosat multiplica por quatro quantidade de links após parceria com startup de tecnologia rural, prevê continuidade da expansão ao longo de 2020 e contrata capacidade no satélite SES-14

O provedor de banda larga satelital Universosat, de Franca, no interior de São Paulo, deu um salto de crescimento no ano passado. A empresa, que em 2018 administrava cerca de 300 pontos de acesso, conectou 1,2 mil em todo o país apenas em 2019 e prevê fechar 2020 com receitas acima de R$ 18 milhões.

O sucesso vem na esteira da demanda por fazendas. E de uma bem sucedida parceria com a empresa Prime Field, desenvolvedora de soluções em tecnologia para o campo.

A Prime Field criou em 2015 o Smartsync, um sistema portátil de conexão no campo, embarcado em uma carreta alimentado por energia solar e baterias. O sistema cria uma rede mesh com raio de 2,5 km. Como tem rodas, pode ser ligado apenas nas áreas da fazenda onde há trabalho, a custos mais baixos que o de construção de torres, por exemplo. O Smartsync conecta computadores de bordo e piloto automático de tratores à internet através dos satélites utilizados pela Universosat. Tem ainda câmera e registro eletrônico de ponto. Atende, com o equipamento, multinacionais como Bunge, Raízen, BP.

A Universosat se beneficia dessa parceria, que trouxe quase todos os novos acessos ano passado. O provedor conheceu os fundadores da PrimeField, ofereceu condições de contratação que permitiram à startup crescer, e juntos ambos se expandiram.

SES-14

Diante do crescimento registrado ano passado (para este ano espera-se expansão entre 50% e 70%), a Universosat contratou capacidade diretamente no satélite SES-14, da SES, que começará a ser usada em 30 dias. Com isso, elevará a velocidade dos pacotes de internet. Até o final do ano passado, a maior taxa de conexão oferecida era de 10 Mbps. Agora, chegará aos 25 Mbps. Sempre usando banda Ku.

“Preferimos não recorrer à banda Ka, achamos a banda Ku mais segura para o atendimento corporativo. No caso, usamos o sistema iDirect, que consideramos o melhor, mas temos também o modelo VILT vindo do SES-10”, diz Efrem Mol Peixoto, dono e presidente da Universosat. O contrato com a SES terá duração de pelo menos três anos, e poderá ser renovado sucessivamente.

Segundo ele, a estratégia de atendimento é levar o serviço a áreas sem nenhuma infraestrutura. “Além do agronegócio, temos registrado maior interesse por hotéis e pousadas no Amazonas e no Pará”, conta. Entre os grandes clientes corporativos está a produtora de alimentos Bunge.

Para reduzir a dependência da expansão na Prime Field, Peixoto conta que está formando equipes para buscar clientes entre escolas remotas e no setor turístico. O provedor tem também um cliente em Assunção, no Paraguai, e espera ampliar a cobertura internacional na região, uma vez que contrata capacidade também no satélite SES-10, que cobre a América do Sul. Outra frente futura deve ser o atendimento a pessoas físicas. Neste caso, depende de queda nos preços do megabit. “Temos esse desejo, mas precisamos chegar no custo certo”, ressalta.