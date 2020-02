Proposta altera PPB de TV com tela de cristal

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Ministério da Economia abriu consulta pública da proposta de alteração do Processo Produtivo Básico (PPB) de televisor com tela de cristal líquido. Pela proposta, para as TVs com conexão à internet (Smart TV) produzidos, no ano-calendário, deverão utilizar, quando aplicável, circuitos integrados de memória DRAM, fabricados de acordo com o respectivo Processo Produtivo Básico.

Além disso, 15% dos televisores produzidos com isenções do PPB devem vir com o Ginga. Para o ano, esse percentual sobe para 80%. Já 90% precisam ter capacidade para acessar a TV digital. E todos os modelos de televisores que disponibilizarem suporte à conectividade IP (televisores “Smart TV”) e que incorporem o middleware interativo deverão garantir o acesso das aplicações interativas aos canais de comunicação.

As contribuições serão aceitas pelo prazo de 15 dias. Veja o texto completo aqui.