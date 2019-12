Projeto com apoio do Instituto TIM vai ao espaço

Click to print (Opens in new window)

Estudantes de Sorriso, no Mato Grosso, terão seu projeto embarcado no foguete da SpaceX no próximo ano

Um projeto de estudantes da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, ganhará o espaço. Os jovens venceram a competição Garatéa-ISS – iniciativa desenvolvida pela Missão Garatéa e apoiado pelo Instituto TIM – e terão seu experimento embarcado em um foguete da SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional (ISS).

O grupo é formado por Eduardo Vieira, Karine Ascoli e Larissa Paes, alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Regina Coeli. A pesquisa vencedora busca estudar se há relação entre a degradação da lactose e a gravidade. Além disso, quer verificar como é o desenvolvimento das bactérias probióticas, frequentemente usadas na indústria de laticínios, fora do planeta Terra. Os jovens receberão um kit para preparar o experimento final que será enviado ao espaço entre julho e agosto de 2020 e testado no espaço por astronautas da Agência Espacial Americana (NASA). Participarão ainda de um congresso em Washington no próximo ano.

Em 2019, 2.800 estudantes de 70 escolas de todo o Brasil inscreveram 89 projetos no site da Missão Garatéa (iss.garatea.space). A iniciativa chegou ao país em 2017 pelas mãos do engenheiro espacial Lucas Fonseca, reconhecido pelo International Institute of Space Commerce (IISC) como uma das pessoas que estão transformando a relação do homem com o espaço. O apoio do Instituto TIM permite que o programa amplie a participação das escolas e desperte o interesse de mais crianças pela ciência.

A competição Garatéa-ISS está ligada ao Student Spaceflight Experiments Program (SSEP), programa norte-americano que envia experimentos de alunos de 10 a 18 anos para o espaço. O Brasil foi o primeiro país fora da América do Norte a participar da iniciativa, que está em sua terceira edição, a segunda apoiada pelo Instituto TIM. (assessoria de imprensa).