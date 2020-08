Produção na área de informática e eletrônicos sobe 15,1% em junho

A produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos teve alta de 15,1% na passagem de maio para junho, porém caiu 4,9% frente ao mesmo mês do ano passado. A pesquisa industrial do IBGE, divulgada nesta terça-feira, 4, vê avanço em 24 das 26 atividades analisadas, mas as altas não foram suficientes para compensar as perdas anotadas em março e abril.

No acumulado do ano, a fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos ainda apresentam resultado negativo de 15,5% e de 5% nos últimos 12 meses. Os produtos que mais contribuíram com a queda foram televisores, telefones celulares, aparelhos de comutação para telefonia, indicadores de velocidade, receptor-decodificador de sinais de vídeo codificados, relógios de pulso, rádios para indústria automobilística, computadores pessoais de mesa (PC desktops) e impressoras.

Em junho, a produção industrial nacional cresceu 8,9% frente a maio, intensificando a expansão observada no mês anterior (8,2%). Os dois meses seguidos de crescimento eliminaram parte da perda de 26,6% registrada em março e abril, no ponto mais baixo da série por conta da COVID-19.

Em relação a junho de 2019, a indústria recuou 9%, oitavo resultado negativo seguido nessa comparação. Mesmo com o desempenho positivo mais acentuado nesse mês, o setor industrial ainda se encontra 27,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.