Produção eletroeletrônica recua 30,3% em abril

A produção da indústria elétrica e eletrônica recuou 30,3% no mês de abril em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal. Os dados foram divulgados pelo IBGE agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Essa foi a maior queda verificada na série histórica iniciada no início de 2002.

O resultado reflete os efeitos do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Essa foi a terceira queda consecutiva na produção do setor. Em fevereiro a produção de bens eletrônicos estava sendo prejudicada pelos problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos da China.

“As medidas de isolamento social em razão da chegada do coronavírus no Brasil impactaram a produção industrial a partir da última semana do mês de março, afetando o mês inteiro de abril”, observa o presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato.

A produção do setor recuou 43,7% em abril de 2020 comparado ao igual mês do ano passado, com fortes quedas na área elétrica (-43,6%) e na eletrônica (-43,8%).

De janeiro à abril

No acumulado de janeiro a abril de 2020, a produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 11,8%. Esse resultado foi consequência tanto da queda de 12,9% da área eletrônica quanto da retração de 10,7% da área elétrica. (Com assessoria de imprensa)