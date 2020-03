Presidente da Anatel avisa que edital de 5G não se subordina à venda da Oi

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leonardo Euler de Morais afirma que o edital da 5G não pode se submeter a qualquer movimento de fusão ou aquisição do mercado e que ainda considera factível lançá-lo em dezembro deste ano. Disse estar bem otimista com a inclusão de mais 100 MHz na faixa de 3,5 GHz para o leilão.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, acha factível que o edital de venda das frequências de 5G seja lançado em dezembro deste ano, e avisa que nem o “timing” para o seu lançamento nem a quantidade de espectro a ser vendida estará vinculada a qualquer movimento de fusão ou aquisição de empresas.

“A quantidade de espectro a ser vendida no leilão de 5G não será alterada por uma fusão ou aquisição. E o timing do edital tão pouco pode ficar subordinado a uma eventual fusão e aquisição envolvendo a Oi”, afirmou o executivo, ao Tele.Síntese.

Morais manifestou essa posição em contraposição a avaliações do mercado e do governo de que a concretização da venda da Oi Móvel – conforme hipótese prevista no plano de recuperação da empresa – iria interferir no leilão e na modelagem de venda dos diferentes blocos de frequências.

Para Morais, o desenho do edital lançado para consulta pública poderá ser alterado em sua versão final, até porque, argumenta, “os termos do edital estão lá para serem aprimorados”. O principal debate é justamente saber qual o tamanho e como será o fatiamento da frequência de 3,5 GHz, a que é dedicada para o 5G, entre as diferentes faixas a serem vendida.

Inicialmente, a Anatel queria colocar à venda 300 MHz desse espectro, mas no final do ano passado as operadoras de celular apresentaram a proposta para que fossem vendidos 100 MHz a mais, espectro que seria retirado das operadores de satélite.

Essa proposta visa equacionar o problema da interferência que a tecnologia 5G poderá provocar nos sinais de TV aberta via satélite, as TVROs, ao invés de fazer com que esses sinais de TV sejam deslocados para a banda Ku dos satélites geoestacionários.

“Estou bastante otimista em relação aos 100 MHz adicionais na frequência de 3,5 GHz. Estamos aprimorando o caderno de testes que foi feito em várias mãos”, afirmou.

ISPs

O presidente da Anatel afirmou ainda que não há resistências de sua parte quanto à participação dos operadores regionais, ou os ISPs (Internet Service Provider) no leilão. A primeira proposta de edital, formulada pelo conselheiro Vicente Aquino reservava 50 MHz em 14 regiões para esses operadores, que não iriam desembolsar recursos, mas apenas investir na construção da infraestrutura.

A proposta que foi para a consulta pública reserva 60 MHz para as empresas de pequeno porte e divide o país e menos regiões, além de estabelecer desembolso em dinheiro, além da obrigação de cobertura.

“É importante a participação dos ISPs. Até porque competição é um atributo muito caro para a agência, além de trazer ainda mais atratividade para o edital” O que temos que discutir é a granularidade”, enfatizou.

Ele assinalou que se as áreas a serem vendidas – a Abrint reivindicava, por exemplo que se vendessem frequências de 3,5 GHz por município – forem muito pequenas, haveria um problema de sincronização dos diferentes operadores com tamanhos distintos em espectros distintos.

“O que não queremos é repetir o edital de sobras de frequências de 2,5 GHz”, concluiu. Fazendo referência à licitação promovida pela agência em 2017 exclusivamente para os ISPs que acabou não vingando, pois as empresas não lançaram os serviços no tempo estipulado e a Anatel deu início à retomada das frequências.