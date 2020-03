Positivo Tecnologia reverte prejuízo e lucra R$ 20,8 milhões em 2019

Click to print (Opens in new window)

A Positivo Tecnologia teve lucro líquido de R$ 20,8 milhões em 2019, reflexo do crescimento da demanda por dispositivos de tecnologia e melhoria dos indicadores de consumo no Brasil. O resultado reverte o prejuízo de cerca de R$ 500 mil registrado em 2018.

No ano passado, as vendas de celulares cresceram 41,2% em relação ao período anterior e alcançaram 1,6 milhão de aparelhos. Com relação a computadores, a empresa vendeu mais de 740 mil unidades, principalmente em dispositivos precificados até R$ 1.200. Nessa faixa, em que a Positivo Tecnologia possui foco de vendas, a Companhia alcançou 89,1% de participação de mercado no último trimestre. O resultado aponta a liderança da Positivo Tecnologia no mercado de notebooks de entrada no Brasil.

A Accept, fabricante de servidores que faz parte da Positivo Tecnologia desde 2018, também favoreceu os resultados. A empresa, que possui escritório em São Paulo (SP) e fábrica em Ilhéus (BA), faturou R$ 221,3 milhões. O valor é 36,5% maior do que o registrado em 2018. A área de tecnologias educacionais, voltada para escolas e redes de ensino públicas e particulares, registrou receita de R$ 47,5 milhões. O resultado é 36,5% maior do que no ano anterior. Outro destaque é a Positivo as a Service, unidade de negócios de locação e manutenção de computadores, celulares e servidores para o segmento corporativo. O faturamento foi de R$ 33,1 milhões, aumento de 93,6% em comparação com 2018.

A plataforma baseada em Internet das Coisas (IoT) para casas e escritórios inteligentes também registrou bom desempenho em 2019. A Positivo Casa Inteligente, lançada no fim de julho, teve boa aceitação no mercado, a partir da disponibilidade das soluções em cerca de 20 redes varejistas e 300 pontos de venda em todo Brasil.

“O ano de 2019 foi marcado por grandes desafios e iniciativas que fortaleceram nossos negócios. Mesmo com adversidades, tivemos bons resultados graças também à competência e dedicação dos nossos profissionais. Quando olhamos para frente, temos ainda mais razões para estarmos otimistas”, diz Hélio Rotenberg, CEO da Positivo Tecnologia. (Com assessoria de imprensa)