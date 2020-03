Positivo muda prazos de aluguel de notebooks

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Positivo As a Service, unidade da Positivo Tecnologia para locação de equipamentos de informática, está flexibilizando o prazo para novos contratos de locação de notebooks. A condição, que antes indicava período de 36 a 60 meses, está adaptada ao novo tipo de demanda.

As empresas estão solicitando períodos menores de locação de computadores, principalmente notebooks, para atender ao aumento da prática de home office. A medida deve colaborar com corporações de todos os portes e segmentos econômicos que adaptam as condições de trabalho como forma de proteger a saúde dos colaboradores e dar continuidade aos negócios.

“Neste momento, a grande preocupação de todos deve ser com o bem-estar das pessoas e colaborar para minimizar a disseminação do novo coronavírus. Ao flexibilizar os contratos de aluguel de notebooks, acreditamos estar contribuindo para viabilizar o trabalho remoto de muitas empresas que ainda não têm estrutura tecnológica para implementar home office à maioria dos colaboradores”, diz Rafael Campos, head da Positivo As a Service.

Segundo ele, a Positivo As a Service tem recebido pedidos de orçamentos de trinta a até mil máquinas por empresa, de todos os tamanhos e segmentos, tanto de clientes antigos como de novos interessados na locação de computadores. (com assessoria de imprensa).