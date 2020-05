Pós-pago encolheu e perdeu mais assinantes que o pré-pago em abril

Click to print (Opens in new window)

No mês afetado pela pandemia do começo ao fim, houve reversão da tendência dos últimos anos. Todas as operadoras registraram saldo negativo de adições no pós-pago. Mercado de telefonia móvel como um todo apresentou retração, com mais de 696 mil desconexões.

A base de assinantes de telefone celular no país encolheu 0,31% no mês de abril – o primeiro afetado pela quarentena do primeiro ao último dia. Em números absolutos, as operadoras desligaram, ou foram cancelados, 696.919 chips móveis em relação a março. Os dados são da Anatel.

No mês, houve mudança na tendência vista no último ano. Os deligamentos no pós-pago somaram 525.840, superando em muito as desconexões no pré-pago, que foram 171.079. Assim, o pós encolheu 0,47%, enquanto o pré decaiu 0,15%.

Ao todo, havia no país ao final de abril 111,45 milhões de assinantes pós-pagos, ante 114,12 milhões de usuários do pré-pago.

Quem mais desligou

Operadora mar/20 abr/20 Variação % CLARO 55.135.181 55.104.788 -30.393 -0,06% OI 36.664.889 36.668.377 3.488 0,01% TIM 52.825.685 52.457.879 -367.806 -0,70% VIVO 74.749.738 74.487.277 -262.461 -0,35%

Em termos de participação no mercado, não houve mudança significativa. A Vivo segue à frente das rivais, com fatia de 33% do mercado. É seguida pela Claro, com 24,4%, pela TIM, com 23,3%, e pela Oi, com 16,3%.A operadora que mais desligou chips no período foi a TIM, que registrou 367,80 mil desconexões. Depois veio a Vivo, com saldo negativo em 262,46 mil. A Oi foi a única a apresentar adições líquidas, que somaram 3,48 mil chips.

Os dados não contam ainda os usuários da Nextel como da Claro, que concluiu a compra em dezembro. A Nextel tem 3,47 milhões de clientes e fatia de 1,5% do mercado móvel.

No pré-pago, quem mais desligou foi também a TIM, com 217,89 mil cancelamentos. A Claro desconectou 12,14 mil usuários na modalidade. Já a Oi adicionou 42.166 clientes do tipo, e a Vivo, 13.695.

Pré-Pago por operadora 03-2020 04-2020 Variação % CLARO 26770021 26757880 -12141 -0,05% OI 24162805 24204971 42166 0,17% TIM 31153120 30935230 -217890 -0,70% VIVO 31023828 31037523 13695 0,04%

No pós, todas registraram saídas de clientes. A Vivo foi a mais atingida, com mais de 276 mil desligamentos nesta modalidade. A TIM veio em seguida, com 149,91 mil desconexões. Depois Oi, com -38,67 mil, e finalmente a Claro, com -18,25 mil.