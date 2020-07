Pós-pago da TIM passa a acumular dados e ganha roaming internacional

A TIM anunciou hoje, 27, a reformulação dos planos pós-pagos individuais TIM Black. Agora, os planos terão franquia de dados de 15GB, 20GB ou 25GB. A internet não utilizada vai ser acumulada para o mês seguinte nos dois planos mais caros. Os clientes dessas ofertas passam a contar também com roaming internacional de dados em viagens pelas Américas e acesso à TIM Black Tech Store, para compra de produtos de tecnologia com descontos.

“O mercado de telecomunicações é muito dinâmico e a transformação digital está ainda mais acelerada no cenário de pandemia. Adaptamos o portfólio para essa nova realidade, simplificando as ofertas e dando ainda a possibilidade de acumular a internet não utilizada e escolher a forma de pagamento, via fatura ou cartão de crédito”, explica João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil.

Os novos planos trazem assinatura e internet ilimitada no TIM Music by Deezer. Também contam com WhatsApp e redes sociais incluídas (Instagram, Facebook e Twitter), outros serviços, como E-book by Skeelo, TIM Banca Virtual, TIM Segurança Digital e chamadas ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil.

No caso do roaming de dados pelas Américas, os clientes terão a mesma quantidade de internet dos seus planos, por mês, para usar em viagens por alguns países na América do Sul, Central e Norte, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, República Dominicana.

Atuais clientes TIM Black podem optar por migrar para uma nova oferta ou manter seus planos, mas o portfólio anterior deixará de ser comercializado. Os usuários selecionam ainda a forma de pagamento: via fatura ou na modalidade express, pelo cartão de crédito, sem diferença no valor mensal da oferta. O plano de 25GB custa R$ 149,99 mensais. As opções de 20GB e 15GB ficam por R$ 124,99 e R$ 109,99, respectivamente.

Loja online

Os clientes TIM Black que buscam acessórios terão acesso ainda a uma loja virtual exclusiva: a TIM Black Tech Store. Também lançada hoje, ela revende produtos de tecnologia com descontos, segundo a empresa. O acesso é realizado com o número do celular do cliente por meio do link lojaonline.tim.com.br/timblacktechstore .

Entre as principais ofertas de lançamento do portal estão os AirPods, fones de ouvido sem fio da Apple, que custam R﹩ 999, desconto de R﹩ 350 do valor de mercado; o Galaxy Watch Active2, smartwatch de última geração da Samsung, que sai de R﹩ 1.999 por R﹩ 1.519; e o Chromecast, dispositivo de streaming do Google, vendido a R﹩ 299. Outros modelos de smartwatches e fones de ouvido também farão parte do catálogo do portal, assim como powerbanks, cabos. (Com assessoria de imprensa)