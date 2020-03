Porto Digital e MP-PE buscam soluções inovadoras de combate ao Covid-19

Click to print (Opens in new window)

O Porto Digital e Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) lançaram nesta terça-feira, 17, uma iniciativa de inovação aberta em busca de soluções para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. As inovações devem ser altamente impactantes e implementadas em curtíssimo prazo.

O ciclo acontecerá entre os dias 17 e 23 de março e destina investimento de pelo menos R$ 500 mil, e até R$ 1,3 milhão. Para todos os detalhes sobre os Desafios do Ciclo, como participar e outras informações, visite a página do chamamento, aqui.

As diversas etapas do Ciclo OiL de Inovação Aberta – Desafio COVID-19 serão realizadas por meio de ferramentas online. Durante o processo, os participantes serão acompanhados por mentores do ecossistema e profissionais especializados da rede pública.

São cinco grandes desafios:

Desafio 1 – “Como podemos monitorar o principal grupo de risco (idosos, 60+) e aumentar o nível de proteção e atenção sustentada para esse grupo vulnerável ao COVID19?”

Desafio 2 – “Como podemos gerenciar o fluxo de informações em tempo real de todo o ciclo de vida dos casos epidemiológicos?”

Desafio 3 – “Como podemos monitorar em tempo real os fluxos populacionais para identificar, educar e coibir aglomerações ou comportamentos inadequados ou em não conformidade com as determinações de isolamento social?”

Desafio 4 – “Como podemos criar e uniformizar os protocolos de atendimento a saúde em todos os níveis do sistema?”

Desafio 5 – “Como aumentar a escala (em massa) dos testes de forma rápida, acessível e confiável?”

Como participar

O ciclo colaborativo começa já nesta terça-feira, 17. Os participantes têm até as 18h da sexta-feira, 20, para submeter suas ideias. Uma vez selecionados, terão mentoria específica para que possam entregar uma solução inicial e funcional até as 23:59h da segunda-feira, 23.

As soluções premiadas serão divulgadas até a terça-feira, 24, com objetivo de implementação imediata.