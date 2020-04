Anatel troca audiência pública por videoconferência

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Conselho Diretor, por meio de circuito deliberativo, aprovou a realização da audiência pública da proposta de Regulamento de Continuidade da Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (RCON) e da alteração do Contrato de Concessão, por vídeo conferência. A agência vai estudar os meios de participação dos interessados, que pode ser por e-mail ou qualquer outro meio que permita a interação.

A Área Técnica deve dar ampla publicidade a respeito da alteração ora proposta e das formas pelas quais os interessados poderão interagir com a agência e encaminhar eventuais questionamentos. A data para a videoconferência será anunciada com pelo menos cinco dias de antecedência.

A audiência pública presencial prevista teve que ser adiada em função do isolamento social, necessário para evitar a rápida progressão do coronavírus no país, justifica a agência.