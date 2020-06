Podemos anuncia que votará contra PL das Fake News

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Relator da matéria, senador Angelo Coronel entrega novo relatório com a retirada de cadastro prévio para abertura de conta em redes sociais ou aplicativo de mensagem.

[Atualizado às 22h do dia 29/06/2020 para inclusão do novo relatório do senador Angelo Coronel]

O partido Podemos, terceira maior bancada no Senado, anunciou por meio de nota nesta segunda-feira, 29, que 9 dos 10 senadores devem votar contra o Projeto de Lei das Fake News. Hoje, 29, à noite, o relator da matéria, senador Angelo Coronel (PSD/BA) apresentou novo relatório com substitutivo que deverá ser votado nesta terça-feira no plenário do Senado , a partir das 16 horas. Como novidade, ele retirou da proposta a exigência de um cadastro prévio, no qual o usuário teria de fornecer CPF e número de telefone, para abrir conta em rede social ou aplicativo de mensagem. "O que tirei foi a identificação para abrir conta no WhatsApp e telegram. Só será exigido celular", afirmou o parlamentar ao Tele.Sìntese .

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer votar o PL nesta terça-feira, 30. Mas a falta de consenso sobre a agenda da semana provocou o cancelamento da reunião de líderes prevista para hoje e remarcada para amanhã. Defensor da proposta, ele conta com o apoio das duas maiores bancadas, MDB e PSD, e ainda com votos de partidos de oposição, como PT e Rede.

“Queremos legislação competente precedida de amplo debate com a sociedade”, afirma nota do Podemos. “A despeito do esforço e competência de senadores, é impossível, limitados por esse sistema remoto de deliberação, oferecermos lei capaz de combater o crime cibernético e preservar a liberdade de opinião, sem estimular a exclusão digital, invadir a privacidade e comprometer a segurança de milhões de brasileiros, além de comprometer o desenvolvimento econômico e a inovação. Nosso voto amanhã será não”, antecipa.



Senadores de outras legendas fizeram manifestações no Twitter contra e a favor da proposta e promoveram lives também nesta segunda-feira para tirar dúvidas sobre a proposta. O projeto esteve na pauta da sessão da quinta-feira passada, 25, mas a votação foi adiada por falta de consenso. Principais alterações

De acordo com a assessoria do relator, as Principais Modificações Relatório PL 2630 foram as seguintes:

