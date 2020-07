PL das Fake News deve sair mais enxuto da Câmara, diz líder do governo

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse hoje, 3, que o texto do projeto das Fake News com certeza será modificado na Câmara e retornará mais enxuto para avaliação dos senadores. Há manifestações de vários parlamentares base governista contra a proposta aprova na terça-feira passada, 30, no plenário do Senado.