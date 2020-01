Paulo Spacca é o novo presidente da Abinc

Click to print (Opens in new window)

Paulo José Spaccaquerche (ou Paulo Spacca, como é conhecido), foi eleito presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC). Ele ficará à frente da associação pelos próximos dois anos. Flávio Maeda ocupará a vice-presidência.

Engenheiro e administrador, Spacca passou por empresas IBM e SAP. Foi responsável pela implantação no Brasil das empresas Sybase, Netscape, Peoplesoft e Quest.

Fundada em dezembro de 2015 como uma organização sem fins lucrativos por executivos e empreendedores do mercado de TI e Telecom, a ABINC nasceu da necessidade de se criar uma entidade de âmbito nacional com o objetivo de incentivar a troca de informações e fomentar a atividade comercial entre associados; promover atividade de pesquisa e desenvolvimento; atuar junto às autoridades governamentais envolvidas no âmbito da IoT e representar e fazer as parcerias internacionais com outras entidades. (Com assessoria de imprensa)