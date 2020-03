Parceria entre Viasat e Visiontec no Brasil passa a prever a venda de banda larga residencial

Click to print (Opens in new window)

Viasat começa a usar a capacidade do satélite brasileiro SGDC, da Telebras, para oferta no varejo, “nos próximos dias”, segundo seu diretor comercial.

A operadora satelital Viasat ampliou o acordo de distribuição e instalação que possuía com a brasileira Visiontec. Pelo contrato, a Visiontec será responsável por venda, atendimento e suporte técnico da banda larga residencial da empresa norte-americana.

A Viasat tem o direito de exploração da capacidade em banda Ka do satélite SGDC-1, da estatal Telebras. Em 2019, a empresa contratou a Visiontec para implementar os 11 mil acessos do Gesac, programa do governo federal de conexão de postos de fronteira, de saúde e escolas públicas.

Segundo Bruno Henriques, diretor comercial da Viasat no Brasil, o lançamento do serviço residencial no país acontecerá “nos próximos” dias. Ele conta que a meta é atender todo o território brasileiro até o final de 2020, graças à capilaridade da Visiontec.

As equipes locais de serviços de campo da Viasat irão treinar a vasta rede de distribuidores, revendedores e instaladores da Visiontec para atender rapidamente à demanda de serviços de internet residencial de alta velocidade no país.

Covid-19

Henriques explica que a data exata do lançamento ainda não pode ser revelada pois a equação também depende de preparação para que as equipes de campo mitiguem riscos de contaminação por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo ele, a Viasat já vinha planejando o lançamento há meses, e por isso também não deve enfrentar no curto prazo problemas com falta de equipamentos devido a problemas de importação de componentes eletrônicos. “Haverá impacto apenas se a situação se prolongar por muito tempo”, afirma.