Para reforçar IA, IBM compra da brasileira WDG Soluções

A IBM anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir a WDG Soluções em Sistemas e Automação de Processos (referenciada também como “WDG Automation”), uma empresa brasileira de software especializada em automação robótica de processos (RPA – Robotic Process Automation). A aquisição amplia ainda mais as capacidades da IBM em automação com infusão de inteligência artificial, abrangendo desde processos de negócios a operações de TI. Os termos financeiros não foram divulgados.

Ao incorporar as capacidades de RPA da WDG Automation às soluções existentes de automação com infusão de IA da IBM, que atendem desde os processos de negócio até as operações de TI, os líderes de negócios, incluindo Chief Operating Officers (COOs) e Chief Information Officers (CIOs), terão amplo acesso à automação inteligente por meio de robôs de software. A aquisição também ampliará as capacidades de IBM Services para transformar as operações dos clientes, pois o RPA, a analítica e a IA trazem mais inteligência aos fluxos de trabalho empresariais que alimentam negócios adaptáveis e resilientes, e ajudam a expandir as capacidades da IBM para fornecer automação por toda a organização dos clientes.

Com o anúncio, as empresas poderão reprojetar, otimizar e padronizar operações com eficiência, eliminando processos de negócios e operações de TI que são redundantes ou desnecessários. Disponíveis através de IBM Services, as organizações poderão identificar rapidamente oportunidades mais granulares para automação, incluindo tarefas com várias etapas, além de ajudar a garantir que dados sejam usados de forma consistente e precisa em todas as ferramentas e funções de negócios, incluindo atendimento ao cliente, TI, finanças, RH e cadeia de suprimentos.

Segundo a IBM, a aquisição ampliará ainda mais as capacidades das ofertas IBM Cloud Pak em Red Hat OpenShift, começando com o Cloud Pak for Automation. Como parte da aquisição, a IBM integrará mais de 600 funções de RPA pré-criadas pela WDG Automation no Cloud Pak for Automation para ajudar as empresas a transformar insights de IA em ações automatizadas.(Com assessoria de imprensa)