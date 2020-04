Pandemia gera nova onda de contratações de profissionais de TI

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A consultoria PageGroup afirma que a pandemia do novo coronavírus está provocando uma nova onda de contratações de profissionais de tecnologia. De acordo com a empresa de recrutamento especializado, a alta demanda no trabalho a distância, em transações on-line e na capacidade instalada fez com que as empresas acelerassem a busca por executivos que possam conduzir projetos de infraestrutura, reforçar a segurança de dados e administrar o suporte técnico.

“Alguns setores, como os de saúde, e-commerce e alimentação, estão sendo muito demandados nesse momento, mas já há casos de outros segmentos buscando mais profissionais de tecnologia. Em geral, essas companhias estão de olho em executivos de infraestrutura e redes, para que possam suportar a estrutura de tecnologia em um momento de alta utilização de equipamentos.

Em um cenário de missão crítica, a tecnologia passa a ser primordial”, explica Luana Castro, gerente da área de TI da Michael Page e Page Personnel. “Seguindo a mesma lógica, o segmento de comércio eletrônico também apresenta alta.

Com as pessoas em quarentena, as compras on-line passam a ser a primeira opção de todo consumidor. Vale também para startups e empresas de mobilidade e logística. Grande parte das empresas opta por continuar as contratações de engenheiros de software afim de manter a plataforma funcionando e com boa operacionalização com a alta demanda”, completa.

Veja abaixo quais são os profissionais de tecnologia mais demandados neste momento. Os cargos considerados nessa lista contemplam média e alta gerência e níveis técnico e de suporte à gestão. Para chegar a essa lista, o PageGroup consulta permanentemente empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil. Confira a lista:

Analista/Especialista de Infraestrutura e Redes

Analista de Cyber Security

Líder de Cyber Security

Especialista em Cloud

Líder em Data Science

Os salários variam de R$ 7 mil a R$ 35 mil.(Com assessoria de imprensa)