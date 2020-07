PagSeguro faz parceria com a Cabify

O PagSeguro e o Cabify fecharam parceria. A partir de hoje, os clientes do app de transporte podem solicitar corridas usando o PagBank, aplicativo de banco digital da PagSeguro, e pagar com o saldo disponível em conta, sem necessidade de usar cartão de crédito ou outras formas de pagamento.

Desde fevereiro, motoristas que usam o banco podem receber até três vezes por semana os valores das corridas. No futuro, a Cabify deve exibir em seu app a opção de pagar com o PagBank.

Tanto no caso do motorista, quanto no do cliente, é é preciso ter conta no PagBank e cadastro no Cabify para utilizar os serviço. O app bancário já tem acordo semelhantes com a TEM Saúde, de agendamento de consultas médicas e odontológicas, e com a Shell para pagamento de combustível. (Com assessoria de imprensa)