Padtec já pode captar recursos no mercado de capitais

A Padtec concluiu a última etapa do processo de incorporação de suas ações pela Padtec Holding, antiga Ideiasnet, empresa negociada na B3 (a bolsa de valores do Brasil) que passa a ser sua única acionista.

Em assembleia geral extraordinária da empresa realizada na sexta-feira, 10 de julho, foram aprovadas mudanças estatutárias e de governança corporativa, bem como a mudança da denominação de Ideiasnet para Padtec Holding. Dessa forma, o código de negociação das ações da empresa na B3 também foi alterado, para PDTC3.

Na prática, a operação transforma a Ideiasnet em Padtec. Os antigos acionistas da Padtec (CPQD e BNDESPar) passam a integrar o quadro acionário da nova Padtec Holding.“A Ideiasnet deixa de ter estrutura própria, dando lugar à da Padtec. Por sua vez, a Padtec passa a acessar mais facilmente o mercado de capitais com a operação”, explica Renato Jordão, CFO e Diretor de Relações com Investidores da nova Padtec Holding.

Desse modo, Jordão também ressalta que a operação faz parte da estratégia da empresa de continuar a concentrar esforços no mercado de sistemas ópticos para redes de transmissão de dados. “Obter capital por meio de uma nova oferta de ações na B3 é algo que vislumbramos para o médio prazo. Esse capital será direcionado, prioritariamente, para as áreas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de ponta com alto conteúdo nacional. O objetivo é ampliar a liderança no mercado brasileiro e, ainda, expandir a atuação da Padtec no mercado internacional”, destaca o executivo.

A unidade de serviços da Padtec, hoje detém mais de 40 pontos de presença na América Latina. E, atua na implantação, operação e manutenção de sistemas e no gerenciamento de redes ópticas. (Com assessoria de imprensa)