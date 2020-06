Padtec agora pode levantar capital na bolsa

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ideiasnet conclui integralização das ações da fabricante e, com isso, passa a ser controlada pelo CPQD. Padtec espera levantar dinheiro com venda de novas ações até o final de 2021 para aportes em pesquisa e expansão a novos mercados.

Um operação financeira envolvendo a Ideiasnet, o CPQD e o BNDESPar permitirá que a Padtec passe a contar a partir de amanhã, 2, com a bolsa de valores para levantar capital.

Acionista minoritária da fabricante, a Ideiasnet é negociada na B3 e concluiu a incorporação das ações da Padtec. Como CPQD e BNDESPar eram os principais sócios da Padtec, passaram a ser sócios da Ideiasnet.

PUBLICIDADE

Não houve mudança alguma de controle. A nova Ideiasnet passa a ter 55,49% das ações nas mãos do CPQD, que já controlava a Padtec com fatia de 44%. O BNDESPar, braço de investimento do banco estatal, ficou com 23,29% das ações – tinha 20%. Os antigos sócios da Ideiasnet, que tinha 30%, concordaram com a integralização e com a proporção resultante de 21,22%.

Nascida como um fundo especializado em tecnologia, a Ideiasnet passou os últimos dois anos vendendo ativos, permanecendo apenas com a participação minoritária na Padtec.

Follow on

Na prática, a operação transforma a Ideiasnet em Padtec. “A Ideiasnet deixa de ter estrutura, dando lugar à da Padtec. Os dados de registro e endereço, hoje localizados no Rio de Janeiro, serão transferidos para Campinas”, contou ao Tele.Síntese Renato Jordão da Silva, diretor financeiro (CFO) da Padtec.

Segundo ele, a estrutura da Padtec será toda preservada. A direção da fabricante é formada por Manuel Andrade (CEO), Jordão, Argemiro Sousa (Diretor de Negócios) e Roberto Nakamura (Diretor de Tecnologia). Eles passam a comandar a nova Ideiasnet.

A empresa vai convocar, nos próximos 30 dias, uma assembleia geral extraordinária para decidir, entre outras coisas, os nomes de quem vai ter assento no conselho de administração, o presidente da empresa, e até a mudança da denominação Ideiasnet na B3 para Padtec.

Quanto à possibilidade de obtenção de capital com a emissão de novas ações, Jordão explica que esse é o plano que motivou a operação. “Com isso seremos uma empresa listada a partir de amanhã. Nosso objetivo é fazer o follow on até o final do ano que vem”, afirmou.

Segundo ele, o momento atual de pandemia, embora venha mostrando a resiliência do setor de infraestrutura de telecomunicações, não está propício à obtenção de dinheiro novo. O capital obtido com a futura oferta na B3 será usado para financiar pesquisas em DWDM, transmissão e amplificação. Também irá para a compra de empresas na América Latina e nos Estados Unidos, a fim de acelerar a expansão da Padtec para novos mercados.