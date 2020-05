Ouvidoria da Anatel encaminha proposta sobre uso de repetidores em pequenas localidades

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Ouvidoria da Anatel encaminhou hoje, 25, proposta ao Conselho Diretor da agência para viabilizar a cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP) em 12,8 mil localidades com menos de 600 habitantes, onde vivem cerca de 3,26 milhões de pessoas.

A proposta prevê permissão para que pessoas físicas e jurídicas, inclusive prefeituras, possam usar equipamentos próprios de baixa potência (até 5 Watts) para atender áreas não cobertas pelo serviço móvel, desde que devidamente homologados pela Anatel.

A proposta prevê que as próprias operadoras vendam os equipamentos de repetição a terceiros que farão a instalação. As teles terão 30 dias para atenderem aos pedidos.

PUBLICIDADE

“Essas localidades não serão atendidas, por exemplo, pela política pública criada para o leilão 5G, que definiu como meta o atendimento com banda larga móvel em tecnologia 4G ou superior de cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais que possuam população superior a 600 habitantes”, declarou o ouvidor Thiago Botelho ao Tele.Síntese.

Consulta pública

Em consulta pública sobre o tema realizada no começo do ano, as operadoras TIM, Claro e Telefônica se manifestaram contrárias a iniciativas que incentivem reforçadores e repetidores de sinais adquiridos e instalados por terceiros por considerarem tal solução um risco à operação da rede e prejudicial à expansão coordenada do SMP.

Como solução, defenderam a contratação de seus próprios serviços por parte do poder público, com uso de recursos dos fundos setoriais, desonerações tributárias para equipamentos, estabelecimento de compromissos de abrangência e negociações via Termos de Ajustamento de Conduta.

Fizeram a ressalva de que seja mantida “a expansão e atualização da infraestrutura sob responsabilidade integral das operadoras detentoras das radiofrequências, uma vez que são elas as responsáveis legais pela qualidade do serviço”.

Interferência

Segundo a Claro, “os reforçadores atualmente existentes cobrem toda a faixa de operação do 850 MHz, ou seja, bandas A e B (25 MHz), sendo responsáveis por quase 100% das reclamações na operadora”.

A Telefônica deu como exemplo bem sucedido de programa de ampliação de SMP o acordo celebrado com o governo de Minas Gerais no âmbito do projeto Minas Comunica, iniciativa destinada a levar o serviço a todos os municípios do Estado com fornecimento de subsídios.

No mesmo sentido, a TIM defendeu “a isenção de Fistel para estimular cobertura por meio de ERBs [Estações Rádio Base] das prestadoras em localidades afastadas, bem como a participação da Anatel no diálogo com prefeituras para simplificar legislações municipais que dificultam a instalação de infraestruturas de telecomunicações”.

Alternativa de baixo custo

Segundo o ouvidor, a instalação e operação desse tipo de equipamento sem o devido conhecimento específico dos parâmetros utilizados podem provocar efeitos danosos aos usuários já atendidos. “Todavia, não se pode simplesmente banir a utilização dos repetidores de baixa potência, que, quando devidamente homologados e corretamente instalados, constituem-se uma alternativa de baixo custo para cobrir áreas de sombra, por exemplo, sem interferir prejudicialmente na rede”, recomendou.

Por isso, a proposta da Ouvidoria sugere que “a prestadora do SMP possa ofertar equipamentos para que o interessado possa arcar com o investimento inicial. Nas áreas de interesse específico dos usuários do SMP, mas que não têm obrigação de cobertura editalícia, nem viabilidade econômica para a prestadora do SMP, pode ser que, com o compartilhamento dos custos, a cobertura seja viabilizada pela própria prestadora. Portanto, a regulamentação deve oportunizar essa alternativa”.

Sobre a não responsabilização das operadoras, a proposta ressalta: “Deve-se deixar claro a todos os usuários do serviço estendido que a prestadora não é responsável por falhas decorrentes do funcionamento das estações de baixa potência instalados por terceiros, assim como ela não é responsável pelos problemas que ocorrem em celulares comprados por consumidores no varejo, fora de suas lojas. Nem tampouco a prestadora de SMP requisitada tornar-se-á responsável pela manutenção ou continuidade da cobertura realizado por equipamento de terceiros”.