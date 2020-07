Os destaques do Tele.Síntese e do Ponto ISP, também no WhatsApp

Os leitores podem receber a partir de agora as principais notícias do dia pelo WhatsApp. Os grupo já estão criados pelo Tele.Síntese, basta entrar. E, se quiser mais privacidade, damos algumas dicas para isso.

A partir de hoje, 8, você, leitor do Tele.Síntese e do Ponto ISP tem uma nova opção para se informar com as notícias, entrevistas , opiniões, artigos, palestras e documentos produzidos pela equipe de jornalistas da Momento Editorial sobre o mercado de tecnologia digital, telecomunicações, internet e ISPs. Estamos criando os grupos do WhatsApp que irão divulgar as manchetes das notícias veiculadas nos dois portais.

As informações de maior impacto para o mercado – seja regulatória, de tecnologia, de negócios ou lançamentos – serão publicadas nos grupos Tele.Síntese do WhatsApp. Para recebê-las, basta acessar o link.

Privacidade

Não custa assinalar, embora a maioria deva saber, como usuário do WhatsApp que é, que o número do telefone fica exposto quando se pertence a qualquer grupo desse serviço de mensageria. Para preservar o seu nome e imagem de pessoas que não são de seu contato, mas que também participarão do grupo, é preciso mexer na Configuração do WhatsApp. Enviamos também o link com as dicas para fazer essas alterações.

Boa leitura!

Esperamos, a cada dia, ficar ainda mais relevantes para você, leitor

Veja aqui o Manual e o link para o seu ingresso