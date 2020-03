Orange Business Services usará uCPE de Ekinops e Dell

Click to print (Opens in new window)

A Orange Business Services escolheu a Ekinops e a Dell Technologies como parceiras para uma nova solução de equipamento universal em instalações de clientes (sigla, em inglês, uCPE). A Orange fornecerá soluções baseadas no uCPE para clientes de médio e grande porte do mercado, inclusive no Brasil, até o final do ano. Clientes-piloto receberão a tecnologia antes, no primeiro semestre.

A solução é resultado da co-inovação entre a Orange e seus parceiros estratégicos Ekinops e Dell Technologies, combinando o gerenciamento de virtualização e TI do Enterprise Branch Server. O uCPE utiliza o hardware OEM | Embedded & Edge Solutions, fornecido pela Dell Technologies, executando o middleware criado pela Ekinops, fornecedora de soluções de acesso à rede. Isso permitirá que as empresas consolidem a conectividade e a funcionalidade do site com o gerenciamento de funções de rede virtual (VNF).

As empresas podem instalar VNFs remotamente em um uCPE implantado em qualquer local. Uma única caixa pode executar várias funções de rede, como roteadores, SD-WAN, firewalls e otimização de WAN, permitindo que os clientes disponibilizem novos sites e serviços muito mais rapidamente. O programa Ekinops VNF certificou mais de 30 VNFs de terceiros.

A solução também ajudará as empresas a avançarem para a computação de ponta (edge computing), com utilização em vídeo, IA ou IoT e execução local no uCPE. A realização do processamento de dados de ponta ajudará a melhorar o desempenho do aplicativo e garantir a privacidade dos dados. (Com assessoria de imprensa)