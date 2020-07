Operadoras rejeitam ampliação do uso da compensação automática

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Empresas querem evitar no novo Regulamento de Fiscalização Regulatória, a ser aprovado em 2020, propostas para ressarcir consumidores por atraso na instalação ou queda nos indicadores de metas.

As operadoras de telecomunicações já começaram a se movimentar para rejeitar a ampliação do uso do mecanismo de compensação financeira automática para ressarcir os consumidores por falhas na prestação dos serviços.

A reação das operadoras foi motivada, em parte, pela proposta de compensação automática por atraso de instalação, defendida no “Estudo sobre metodologias de compensação”, realizado pelo Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Informações da UnB (Universidade de Brasília) por encomenda da Anatel.

Em comum, as empresas querem evitar que prosperem na análise do novo Regulamento de Fiscalização Regulatória da Anatel, a ser aprovado até dezembro deste ano, propostas para estender esse mecanismo em atraso na instalação ou por queda nos indicadores de meta.

Para isso, começaram a reunir teses já levantadas em consultas públicas e debates realizados em 2019 e 2018 apontando que a compensação automática deve ser usada apenas para o ressarcimento de interrupções dos serviços. Alegam que o mecanismo “não é responsivo”.

PUBLICIDADE

As empresas consideram que o descumprimento de medidas preventivas ou reparatórias, como seria o caso de uma compensação automática, podem ser involuntários, e por isso não devem resultar em sanção automática. Precisam, sim, ser analisados em conjunto pelo regulador.

Há o temor de que o conceito de regulação responsiva perca espaço no debate, prevalecendo os critérios baseados em multas. Ou seja, haveria, dizem, menos estímulos à reparação de falhas. Recentemente, o superintendente da Anatel, Igor Moreira, ressaltou que a agência avalia a regulação responsiva, mas que as multas vão continuar a existir e que precisam ser temidas.