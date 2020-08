Operadoras registram 179 mil desligamentos no celular em junho

Pós-pago fica estável em relação a maio, enquanto no pré-pago todas as operadoras perderam clientes.

O mercado brasileiro de telefonia móvel voltou a encolher em junho, que terminou com 225,14 milhões de usuários de celular. As empresas, juntas, desligaram mais clientes do que adicionaram a suas bases. Os dados são da Anatel.

No total, o saldo foi negativo em 179.875 acessos, o que representa queda pequena de 0,08% frente a maio deste ano. Comparado a junho de 2019, o encolhimento foi de 1,4%, com desativação de 3 milhões de celulares em 12 meses.

Vivo e Claro adicionaram 31,42 mil clientes e 20,54 mil, respectivamente. A Nextel perdeu 25,53 mil clientes. Como a empresa foi comprada pela Claro, é possível compreender que o grupo Claro terminou com 5 mil desligamentos.

A TIM foi a empresa que mais desligou acessos, e fechou o mês com 246,87 mil usuários a menos que em maio. A Oi apresentou saldo de 24,41 mil cancelamentos.

A operadora que mais adicionou clientes foi a regional Algar, que obteve mais 71,48 mil assinantes, um crescimento de 3,46%. A Surf Telecom, que oferece serviços de MVNO, passou a marca de 400 mil clientes, após crescer 5%.

A retração já era esperada. Claro, TIM e Vivo declararam, ao divulgar seus respectivos resultados trimestrais na última semana, que o impacto da Covid-19 foi forte na capacidade de aquisição de clientes pelas companhias nos meses de abril, maio e junho, mas que esperavam haver recuperação de julho em diante, com afrouxamento das medidas de isolamento social por parte das autoridades.

Empresa Maio Junho Saldo Variação % VIVO 74.376.762 74.408.189 31.427 0,04% CLARO 55.082.662 55.103.209 20.547 0,04% TIM 52.278.309 52.031.438 -246.871 -0,47% OI 36.694.284 36.669.871 -24.413 -0,07% NEXTEL 3.436.048 3.410.517 -25.531 -0,74% ALGAR (CTBC TELECOM) 2.064.695 2.136.176 71.481 3,46% DATORA 572.819 576.419 3.600 0,63% SURF TELECOM SA 381.254 400.319 19.065 5,00% J. SAFRA TELECOMUNICACOES LTDA 355.033 360.004 4.971 1,40% PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 52.570 53.088 518 0,99% LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 34.748 79 -34.669 -99,77% Total 225.329.184 225.149.309 -179.875 -0,08%

Market Share do SMP em Junho de 2020

Em termos de participação de mercado, poucas mudanças. A Vivo segue na liderança, enquanto a Claro tem o segundo lugar – considerando os clientes herdados da Nextel, fica com fatia de 26%. Depois vem TIM e Oi.

Pós-pago

Os números indicam desaceleração da expansão do pós-pago, que no último ano cresceu 6,47%, após adicionar 6,74 milhões de usuários, atraídos do pré por planos controle. Em junho, comparado a maio, houve estabilidade, em 111 milhões de acessos.



A Claro foi a operadora que mais atraiu clientes para o pós-pago, com 89,7 mil adições no segmento. A Oi veio em segundo, com 24,2 mil. A TIM perdeu 48,7 mil assinantes no pós. Enquanto a Vivo desligou 103,9 mil assinantes – todas em relação a maio. A Vivo segue líder na área, com 43,1 milhões de clientes pós, seguida por Claro (28,4 milhões), TIM (21,3 milhões) e Oi (12,4 milhões).

Pré-pago

No pré-pago (gráfico abaixo), o movimento aparenta ser o inverso, com freada na velocidade com que os assinantes migravam para planos melhores ou tinham as linhas desativadas. Ao final de junho, havia no país 114 milhões de chips pré em uso, 8% a menos que um ano antes, e 0,14% menos que em relação a maio.

No pré-pago, todas perderam clientes. A TIM foi a que mais desligou (198 mil), seguida por Vivo (135,4 mil), Claro (69 mil) e Oi (48,6 mil). A Vivo também lidera na quantidade de clientes pré-pagos, com 31,29 milhões de clientes no segmento. Depois vem a TIM, com 30,7 milhões; a Claro, com 26,6 milhões; e a Oi, com 24,2 milhões.