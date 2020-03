Operadoras querem reduzir atendimento, suspender fiscalizações e consultas públicas

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se for aprovada a proposta enviada pelo sindicato do setor, serão afetados os procedimentos sobre o leilão da 5G e a migração da telefonia fixa.

O SindiTelebrasil, sindicato das operadoras de telecomunicações, encaminhou ontem, 24, documento à Anatel em que propõe “quarentena regulatória” por causa do Covid-19. Sugere a suspensão de 22 consultas públicas, incluindo a do leilão do 5G e da migração da telefonia fixa, e das fiscalizações presenciais e remotas. Quer também a redução do atendimento, inclusive com o fechamento das lojas presenciais e menor tempo de funcionamento dos call centers.



No material, a entidade afirma que a manifestação segue as recomendações enviadas pela agência reguladora, na semana passada, para propor medidas sobre a crise provocada pela pandemia e para dar para suporte ao Compromisso Público para manter o Brasil Conectado, firmado com o órgão na sexta-feira passada, 20.

“Desta forma, apesar de todo esforço das Prestadoras, tudo indica que, para preservar os serviços mais essenciais nesse momento, se faz necessário direcionar a força de trabalho disponível para as atividades destinadas a preservar a prestação efetiva dos mesmos”, consta do documento, ao qual o Tele.Síntese teve acesso, que foi assinado pelo presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Marcos Ferrari.

A carta de reivindicações seria entregue na sexta-feira, mas os representantes das operadoras foram convencidos pelo presidente em exercício da Anatel, conselheiro Emmanoel Campelo, a assinar o compromisso público em troca da abertura de canal para o atendimento das demandas. A carta foi encaminhada ao presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, que se encontra em período de licença, devendo as propostas serem examinadas pelo próprio Campelo.

Nem presenciais, nem remotas

O sindicato apresenta a proposta de “quarentena regulatória” para contribuir à concentração dos esforços na manutenção da prestação adequada dos serviços nesse período de crise. Entre as sugestões, merece destaque a que propõe “suspender a realização de fiscalizações presenciais e remotas”.

Essa proposta é complementada por outra que suspende a tramitação de mecanismos de controle da autarquia sobre as operadoras, durante o período de crise, bem como evitar a abertura de novos processos dessa natureza. Entre esses mecanismos, estão o Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO), o Procedimento de Acompanhamento e Controle (PAC), além de planos de ação e processos de fiscalização regulatória.

Outra proposta é a dilação dos prazos de implantação das obrigações decorrentes de novos Regulamentos, dentre os quais destacamos o RGN e o RQUAL, em especial a obrigação de implantação da Ouvidoria, cujo prazo vence em 23 de junho de 2020. Também é pedido à Anatel “suspender a exigibilidade das metas de qualidade e universalização, até o término do estado de calamidade pública”.

Lojas e call centers

Na questão de mudanças nas obrigações de atendimento, o Sindicato propõe :

Permitir e promover o emprego prioritário de mecanismo de atendimento digitais/virtuais;

Suspender a obrigação de funcionamento das Lojas de Atendimento Presencial;

Permitir horários flexíveis no funcionamento do cal/ center, a depender da estrutura e capacidade de atendimento de cada Prestadora. Em especial, desobrigar a disponibilidade de atendimento nas 24 horas, 7 dias por semana”.

Faturas e consumidores

Há propostas que alteram as opções de atendimento aos consumidores: