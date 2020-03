Operadoras levam nesta sexta à Anatel propostas para manter a integridade das redes

Click to print (Opens in new window)

Além de medidas para o consumidor final, a agência reguladora está preocupada com a manutenção da integridade das redes e com a continuidade dos serviços.

A primeira reunião travada entre o staff da Anatel e as operadoras de telecomunicações para tratar do ofício enviado pela agência no dia 15 de março sobre providências para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 resultou em um compromisso de as empresas enviarem até amanhã, 20 de março, documento com as propostas discutidas e as maneiras de implementá-las.

No ofício, a Anatel elencou uma série de providências que as empresas devem adotar para o enfrentamento da pandemia – entre elas a ampliação da velocidade de conexão nos acessos fixos e abertura do WiFi para todos e não apenas clientes .

Na reunião, que contou com a representação também das entidades dos ISPs – provedores de acesso à internet – foram debatidas as diferentes alternativas para a manutenção da integridade das redes de telecomunicações e a continuidade da prestação dos serviços.

Ainda não é possível analisar qual será o crescimento do consumo de dados durante este período em que milhares de pessoas passarão por reclusão social, mas já se sabe que houve mudança nos hábitos de consumo, como por exemplo, ampliação da demanda no período da manhã, devido ao fechamento das escolas, o que provoca a necessidade de redimencionamento da capacidade das redes de telecom.

As propostas serão encaminhadas à agência pelas entidades SindiTelebrasil, Telcomp, Neo, Abrint e Abramulti.