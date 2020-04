Operadoras já modulam redes para evitar único fornecedor

Click to print (Opens in new window)

Para superintendente de Obrigações da Anatel, mesmo antes de instrução do governo às redes de 5G, as empresas já reservam em até 30% a cota de cada fabricante.

As operadoras de telecomunicações já adotam a estratégia de modular suas redes para evitar a dependência de um único fornecedor nas áreas em que atuam, afirmou ao Tele.Síntese o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Borges.

A contratação de fornecedores distintos pelas operadoras na mesma área de atuação é um dos requisitos de segurança inseridos na Instrução Normativa nº 41, editada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

“A avaliação da agência é que isso já é feito”, disse o executivo. ”Nós temos, normalmente, três ou quatro operadoras em cada região, e as empresas já modulam suas redes com diversos fabricantes para não ficar dependente de um único fornecedor”.

Na opinião do superintendente, se a empresa têm um único fabricante, esse fornecedor tem um poder de barganha muito grande em negociação de preços, o que coloca em risco a continuidade do negócio e, por isso, é estratégia das operadoras contar com múltiplos fornecedores.

Diálogo

Ressaltou que Anatel mantém o diálogo institucional colaborativo e cooperativo com o governo e com o GSI, inclusive nas matérias relacionadas à segurança cibernética. “Em todas as empresas que fazem a gestão desse risco, elas modulam em no máximo 20% ou 30% para cada fornecedor em sua planta”, afirmou. “De toda forma, esse assunto está sendo avaliado”, concluiu.