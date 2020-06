Operadoras investiram R$ 6,9 bi no 1º trimestre

Operadoras gastaram mais, embora a receita não tenha crescido no período. Sindicato aponta alta carga tributária como barreira à inclusão digital no país

As prestadoras de serviços de telecomunicações investiram no R$ 6,9 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Segundo levantamento do SindiTelebrasil, esse montante representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O sindicato ressalta que os aportes se deram mesmo diante do “custo regulatório” e da “elevada carga tributária”. Em cálculos próprios, a entidade diz que a tributação sobre os serviços de telecomunicações equivalente a 46,7% do preço, em média. Durante 2019, os investimentos do setor foram de R$ 33 bilhões.

Os recursos foram aplicados em expansão das redes e melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços. “Os investimentos foram fundamentais para manter a conectividade da população desde o início da crise provocada pela Covid-19. E a conectividade é fundamental para o avanço da economia e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, avalia o presidente executivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.

O avanço da inclusão digital, na opinião dele, passa obrigatoriamente pela redução da carga tributária e atualização de legislações, especialmente as leis municipais de instalação de antenas, para permitir um avanço ainda maior dos serviços. Ferrari lembra ainda que os eventuais efeitos da pandemia nos números só devem aparecer de forma mais evidente no balanço do 2º trimestre das empresas.

Trilhão

Desde a privatização, em 1998, o setor privado de telecomunicações investiu mais de um trilhão de reais (R$ 1,026 trilhão) em valores atualizados e incluindo o pagamento de outorgas. Esses investimentos levaram o Brasil a ter 306 milhões de acessos, entre os serviços de internet, telefonia móvel e fixa, e TV por assinatura.

O balanço do primeiro trimestre mostra ainda que a receita bruta do setor foi de R$ 60,6 bilhões nos três primeiros meses do ano, permanecendo praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 60,1 bilhões.