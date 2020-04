Operadoras enviaram mais de 100 milhões de torpedos de alerta

Click to print (Opens in new window)

As operadoras de telefonia móvel enviaram, desde o dia 13 de março, 106 milhões de SMS com mensagens para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, além de alertas para os sintomas da doença.

As mensagens seguem orientação do Ministério da Saúde, da Defesa Civil e da Anatel e abordam temas como a importância de as pessoas permanecerem em suas residências, só saírem de casa em caso de urgência ou emergência, evitar prática de atividades físicas ao ar livre e outras medidas para o controle da Covid-19.

Também estão sendo atendidos pedidos de governos estaduais e municipais para envio de SMS informativos pelas prestadoras, que já somam 11,3 milhões de mensagens.

Aeroportos – Para os usuários dos serviços que transitam por aeroportos internacionais do País, foram enviados 763 mil SMS com mensagem de alerta para os sintomas do novo coronavírus.

O texto da mensagem enviada por SMS é: #Coronavírus – Se você tiver febre e tosse ou falta de ar e sentir o agravamento dos sintomas, ligue 136 ou acesse https://coronavirus.saude.gov.br/. As mensagens são gratuitas e todo o custo do envio fica a cargo das prestadoras.

(assessoria de imprensa)