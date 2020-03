Operadoras assinam compromisso para manter serviço durante a crise

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Representantes de operadoras de telecomunicações desistiram hoje, 20, de entregar uma carta com as propostas do setor à Anatel para lidar com a crise provocada por conta da pandemia da Covid-19. Em vez de propor a suspensão de tributos, de fiscalizações, de abertura de novos processos administrativos e de consultas públicas, as empresas concordaram em subscrever um documento de boas intenções, divulgado pela agência no início da noite.

Durante reunião online realizada à tarde pela agência, eles foram convencidos pelo presidente em exercício, conselheiro Emmanoel Campelo, a trocar a carta por manifestação de bons propósitos. O dirigente da agência propôs criar um canal para encaminhamento das reivindicações das operadoras e também das medidas recomendadas para atenuar os efeitos da crise, como alternativas aos inadimplentes para evitar cortes das contas. Daí surgiu o Compromisso Público para a Manutenção do Brasil Conectado.

A carta de reivindicações foi elaborada pelo SindiTelebrasil, o sindicato das operadoras, a partir de sugestões das empresas. Seria entregue no encontro virtual em texto com dez páginas que fazia também um apanhado das pressões que o setor considera estar sofrendo por conta de ação ostensiva do órgão. Uma deles é o aumento da abertura de Procedimentos de Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

Com a carta, o setor iria responder à determinação feita pela Anatel na quarta-feira, 18, de entregarem até hoje propostas para contribuir com o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre as principais preocupações das empresas está a recomendação de flexibilidade com os inadimplentes. Com o canal de negociações, as operadoras poderão sugerir outras alternativas para evitar a suspensão dos serviços. Isso ajudou no apoio geral ao compromisso.

Os signatários do documento são a própria agência e a Algar Telecom, Claro, TIM, Telefônica, Oi, Sercomtel e Telefônica, além do SindiTelebrasil e associações de provedores Abrint e NeoTV. E está aberto a novas adesões.

A Anatel manterá um Grupo de Gestão de Riscos e Acompanhamento do Desempenho das Redes de Telecomunicações (GGRR) para avaliação permanente das condições de tráfego e capacidade das redes. Já às operadoras cabe:

Manter serviços funcionando – As prestadoras adotarão planos de ação para que os serviços de telecomunicações continuem operando mesmo com a grande mudança no perfil de uso. Além disso, estão sendo adotadas medidas para que as equipes técnicas, administrativas e de atendimento continuem desempenhando suas funções com segurança para a saúde dos colaboradores e da população em geral, considerando as eventuais restrições de mobilidade impostas pelo poder público;

Priorizar serviços de saúde e de segurança pública – As prestadoras atenderão de forma prioritária os órgãos que prestam serviços de utilidade pública, como estabelecimentos de saúde. Do mesmo modo, colocarão à disposição do Ministério da Saúde o tridígito 196, para ações de atendimento que envolvam a atual pandemia;

Auxiliar o consumidor – As prestadoras vão adequar os mecanismos de pagamento das faturas, viabilizando meios alternativos para que a população, mesmo em isolamento social, continue utilizando os serviços de telecomunicações. Atenção especial será dada aos consumidores que utilizam créditos pré-pagos.

Garantir a circulação de informação – As prestadoras enviarão mensagens de alerta e informação à população conforme solicitado pelas autoridades competentes. E possibilitarão o acesso com gratuidade ao aplicativo Coronavírus, desenvolvido pelo Ministério da Saúde.