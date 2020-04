Operadoras de celular vão repassar localização de usuários ao MCTIC

Click to print (Opens in new window)

As operadoras de telefonia móvel, atuando em parceria, vão oferecer ao MCTIC uma solução única de dados para monitorar mobilidade populacional, deslocamentos, pontos de aglomeração e identificar situações de concentração de pessoas e risco de contaminação pelo novo coronavírus. A informação é do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).

As empresas Algar Telecom, Claro, Oi, Tim e Vivo vão fornecer os dados de mobilidade originados pelos celulares nas redes móveis ao MCTIC, que possui uma sala de acompanhamento do tema e poderá disponibilizar as informações a todas as esferas do poder público.

“Os dados fornecidos visam exclusivamente o combate ao covid-19”, afirma a entidade. “Nessa solução, os dados estarão em nuvem pública (Data Lake) e organizados de forma agregada, estatísticos e anônima, de acordo com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do Marco Civil da Internet”, acrescenta.

Aplicativos

Ainda de acordo o SindiTelebrasil, as operadoras desenvolverão aplicativos e casos de uso para auxiliar os órgãos públicos no mapeamento da evolução da pandemia. “A iniciativa poderá evoluir também para convidar outras empresas, universidades e startups para participar, agregando mais dados anonimizados e estatísticos ao Data Lake, ou até para o desenvolvimento de outros aplicativos e casos de uso”, consta no documento.

“As empresas de telecomunicações reiteram que a cooperação de todos os atores públicos e privados e o uso da tecnologia são fatores fundamentais para enfrentar a pandemia, para ajudar as pessoas a atravessarem este período difícil da melhor forma e seguramente para superar o desafio contra o coronavírus”, conclui SindiTelebrasil