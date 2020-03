Operadoras de celular vão emitir alertas sobre o coronavírus

Click to print (Opens in new window)

As mensagens sobre prevenção e informações da doença serão enviadas para o usuário de celular alvo das ações do Ministério da Saúde

Reunião realizada esta semana no Palácio do Planalto para tratar das ações articuladas do governo para a proteção da população ao coronavírus, aprovou a proposta da Anatel de engajamento das telecomunicações nesse esforço.

Conforme Ronaldo de Moura Filho, assessor da presidência da Anatel, foi decidido que as operadoras de celular deverão emitir alertas por MMS (mensagens do celular por imagem e texto) para públicos definidos pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, as operadoras enviam mensagens de texto (SMS) da defesa civil sobre riscos do meio ambiente para os cadastrados. No caso do Covid-19, só receberão as mensagens os usuários que integrarem os grupos prioritários a serem definidos pelo Ministério da Saúde.

” As mensagens terão também um link para a página na internet do Ministério da Saúde, que irá auxiliar também no combate às fake news”, explicou. Ele ressaltou que o foco é informar as pessoas sobre os sintomas da doença, onde buscar o tratamento, etc.

Segundo ele, os alertas começarão a ser disparados na próxima semana. Hoje, o Brasil registrava 13 pessoas com o vírus.