Operadoras abrem mais lives musicais esta semana

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Após o sucesso da transmissão mundial da One World Together at Home, no último sábado, as operadoras Claro, Oi, Sky, TIM e Vivo em ação da campanha #FiqueBemFiqueEmCasa e em parceria com os Canais Globo apoiam mais uma live que está indo para a tela da TV. Nesta segunda-feira (20/04), às 20h, o canal Bis irá transmitir a Live Amigos, que reúne Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo & Luciano, em uma produção Villa Mix Em Casa. O show também poderá ser visto pelos canais 500 da Claro, 131 da Oi, 400 da Sky e 535 da Vivo.

As próximas atrações já previstas para serem transmitidas na TV pela parceria são Ludmilla, na sexta-feira (24), e Ivete, no sábado (25).

(assessoria de imprensa).