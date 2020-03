OMS lança alerta sobre Covid-19 no WhatsApp

Click to print (Opens in new window)

A Organização Mundial de Saúde lançou hoje, 20, o do Alerta de Saúde da OMS no WhatsApp. O novo serviço gratuito foi desenvolvido para responder a perguntas sobre o Coronavírus e fornecer informações rápidas, confiáveis e oficiais 24 horas por dia, em todo o mundo. O serviço também ajudará nas tomadas de decisão do governo, fornecendo os números atualizados e um relatório da situação.

Para contatar o Alerta de Saúde da OMS, basta salvar o número +41 79 893 1892 na agenda de contatos do telefone e, em seguida, enviar a palavra ‘Oi’ em uma mensagem no WhatsApp para começar. O serviço responde a uma série de solicitações e será atualizado diariamente com as últimas informações.

Você também pode visitar o Hub de informações do Coronavirus do WhatsApp em whatsapp.com/coronavirus e clicar no link da OMS na página inicial para abrir um bate-papo com o Alerta de Saúde da OMS, se o WhatsApp estiver instalado.

O Alerta de Saúde da OMS fornecerá informações oficiais sobre diversos tópicos incluindo como se proteger de infecções, conselhos para viagens e desmistificação de mitos sobre o coronavírus. O serviço será lançado inicialmente em inglês, mas estará disponível nos seis idiomas das Nações Unidas nas próximas semanas (inglês, árabe, chinês, francês, russo e espanhol).