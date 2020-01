Oi vende fatia na Unitel por R$ 4,16 bilhões, segundo jornal

Click to print (Opens in new window)

A Oi fechou o contrato de venda da fatia de 25% que possui na operadora angolana Unitel por US$ 1 bilhão. O comprador, como já esperado, é a Sonangol, petroleira local dona de outros 25% das ações da operadora africana. Conforme o jornal O Globo, US$ 750 milhões serão pagos já nesta sexta-feira, 24. O restante será pago em até 90 dias.

Com a venda, caso confirmada, a Oi receberá imediatamente o equivalente a R$ 3,12 bilhões. Ao todo, o negócio renderá R$ 4,16 bilhões, tomando-se por base o câmbio de hoje. A venda do ativo estava prevista para acontecer até o final de 2019, segundo o plano estratégico da companhia, apresentado em julho e já constava, inclusive, do plano de recuperação judicial homologado em 2018.

A entrada de dinheiro reforçará o caixa da Oi, ampliando o fôlego da companhia para manter a trajetória de investimentos em banda larga por fibra e na rede móvel, conforme o plano estratégico divulgado em meados de 2019. Em novembro, a companhia apresentou a oitava retração seguida do caixa, e fechou o mês com a menor reserva, cerca de R$ 2 bilhões, registrada desde 2016, quando entrou em recuperação judicial.

O dinheiro da venda da Unitel soma-se a R$ 2,5 bilhões em debêntures que a companhia está emitindo, a R$ 669 milhões que virão, ainda que parceladamente, de superávit obtido pelo fundo de pensão Sistel, do qual é uma das patrocinadoras.

Estimativa recente do banco BTGPactual dava conta de que a Oi precisaria de ao menos R$ 3,7 bilhões em caixa para prosseguir com sua estratégia de turnaround neste ano, e de R$ 6,5 bilhões para os próximos dois anos. Além disso, há expectativa de venda de rede de fibra no estado de São Paulo, de torres e de data centers ainda em 2021 – o que pode acrescentar mais R$ 2 bilhões ao caixa, segundo o banco.

As ações da operadora vem se valorizando desde segunda-feira, 20. Os papeis ON subiram 5% dia 20, e mais 8,33% dia 21. Ontem apresentaram correção de 5,77%, mas hoje, com a notícia, já subiam 8%, cotados a R$ 1,06. O volume comercializado também deu um salto a partir de segunda. O comportamento das ações ordinárias foi similar. Subiram 10,32% dia 20, 12,95% dia 21, caíram 6,37% dia 23, e hoje operam a R$ 1,53, valorização de 4%.