Oi vê alternativa à MP 899 para renegociar dívida com a Anatel

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, vê com bons olhos o avanço da MP 899, aprovada na noite de ontem pelo Senado Federal e que deverá ser sancionada me 15 dias pelo Presidente da República. O executivo afirmou hoje, 26, durante conferência de resultados com analistas financeiros, que a medida é positiva pois traz segurança jurídica à renegociação da dívida que possui com a Anatel, em função de multas acumuladas.

Conforme o balanço financeiro de 2019 da companhia, o passivo com a agência reguladora chega a R$ 14,5 bilhões. O valor foi inserido pela Justiça na recuperação judicial, após idas e vindas em primeira e segunda instância, que terminou com vitória da operadora, mas ainda é alvo de disputa pela Advocacia Geral da União.

Com a MP 899, a Oi poderia repactuar o montante, prevendo haircut (redução do valor total devido) de 50% e pagamento em 84 meses. “De fato, a aprovação é positiva pois nos dá mais uma opção para abordar nossas questões com a Anatel”, falou Abreu.

Ele ressaltou, no entanto, que a tele vem obtendo vitórias sobre a inclusão do passivo na RJ, que apresenta condições quase idênticas para o pagamento. Por isso, a seu ver, outra opção se mostra interessante: o PL 6229/05. O texto desse projeto prevê abatimento de 70% na dívida e dá prazo de 120 meses para o pagamento.

“Quanto mais alternativas tivermos, melhor. Poderemos ter mais segurança jurpidica. Ambas as alternativas, MP 899, PL 6229 e os termos da RJ, já estão bem refletidos nos nossos números. Então apenas podem haver melhorias”, afirmou Abreu.