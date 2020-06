Oi vai negociar dívida para Anatel deixar a RJ

A dívida concursal com a Anatel é de R$ 7,64 bilhões e a Oi pretende usar as regras da Lei 13.988, que permite desconto de 50% dos juros para negociar o seu pagamento.

Com a entrada em vigor da Lei 13.988, que estimula as dívidas tributárias, a Oi já pensa em dar início à negociação bilateral com a União para que a Anatel, a maior credora individual da companhia, não precise mais participar da votação do novo plano de reestruturação da empresa.

Conforme o CEO Rodrigo Abreu, em conversa com os jornalistas dos portais especializados hoje, 16, a empresa pretende utilizar as condições oferecidas pela nova legislação para renegociar com seu maior credor – dívida originária, em sua maioria de multas regulatórias – e passar a ter condições mais favoráveis, entre elas a de ter liberados os depósitos judiciais referentes a essa dívida.

Embora a lei não permita a renegociação do valor principal, ela abate em até 50% a dívida de juros e correção monetária e permite o parcelamento em até 84 meses.

Além dessa legislação mais favorável à renegociação tributária, há ainda outra medida legislativa em tramitação, o PL 1.397/20, que amplia as condições para a renegociação de dívidas durante a pandemia, que poderá também ser favorável à Oi.

Dívida

A dívida bruta da Oi é de R$ 24 bilhões e a líquida é de R$ 18 bilhões. Com a Anatel a dívida que foi incluída no primeiro plano de Recuperação Judicial é de R$ 7,64 bilhões.

Segundo Abreu, com a venda dos ativos, a Oi pretende abater pelo menos metade de sua dívida líquida.