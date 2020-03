Oi vai bonificar dados durante a pandemia

Click to print (Opens in new window)

Operadora liberou acesso, até 31 de março, aos aplicativos Oi Jornais, Skeelo e Clube de Quadrinhos. Clientes com créditos válidos, mas com franquia de dados esgotada, continuarão acessando o Facebook em modo texto.

A Oi anunciou hoje, 26, iniciativas para manter usuários de planos pré-pago e controle conectados durante a crise sanitária causada pelo novo coronavírus. Pelo menos até 31 de março, os clientes da operadoras terão acesso a 100 MB adicional de franquia, totalizando 700 MB na semana, para navegar como quiserem.

A companhia vai mandar um SMS a esses clientes, que precisam aceitar a bonificação. A operadora também está reforçando a comunicação para uso dos seus canais digitais e remotos para realização de novas recargas. Nas mensagens, ressalta que é possível fazer recargas com cartão de crédito, ou através de apps de bancos.

Para quem fizer recargas, a companhia vai liberar ainda mais franquia de dados. São até 3GB de internet para os clientes que efetuarem recargas em canais digitais (pelo cartão de crédito ou sites e apps de bancos). Recargas de R$ 20 garantem 2 GB de bônus, recargas de R$ 25 garantem 2,5 GB de bônus, já as recargas de R$ 30 ou mais garantem 3 GB de bônus. Todas as bonificações são válidas por 7 dias.

A empresa também anunciou parceria com o Facebook. Pelo acordo, os clientes que estiverem sem franquia de dados, mas com créditos ainda em validade, poderão acessar a rede social em modo texto. Esta modalidade permite ler e postar textos no Facebook, mas não dá acesso a fotos ou vídeos.

Os assinantes móveis também poderão acessar livremente, até 31 de março, uma série de aplicativos de conteúdo. A Oi liberou o acesso aos serviços Oi Jornais, Skeelo e Clube de Quadrinhos. Segundo a empresa, o objetivo é ajudar as pessoas a terem acesso a informações de veículos relevantes a respeito da Covid-19, orientação sobre a pandemia e diversão com quadrinhos durante o período de isolamento social. (Com assessoria de imprensa)