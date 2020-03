Oi também adota medidas de prevenção contra o Covid-19 entre funcionários

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Operadora recomenda trabalho remoto, suspende eventos internos e participação em eventos externos, orienta o isolamento domiciliar de funcionários que tiveram contato com casos suspeitos ou que voltaram do exterior nos últimos dias

Além da TIM no Brasil, a Oi também adotou medidas para evitar que o novo coronavírus tenha o mínimo impacto sobre seus funcionários e sobre as atividades de rotina da empresa. A concessionária começou a divulgar entre os colaboradores, parceiros e fornecedores neste fim de semana uma série de informações e recomendações. Veja abaixo quais:

Eventos – eventos internos e participações em eventos externos estão cancelados até que haja maior visibilidade sobre a situação de velocidade de contágio e exposição a riscos.

Centro Cultural e Museu – todas as atividades do Centro Cultural Oi Futuro e do Musehum estão suspensas até segunda ordem.

Viagens restringidas – orientação para redução ao máximo de todas as viagens profissionais, tanto nacionais quanto internacionais, exceto aquelas consideradas críticas.

Isolamento de quem viajou – funcionários que tenham voltado de viagens internacionais, corporativas ou pessoais, estão sendo orientados a fazer trabalho remoto por 14 dias. Quem apresentar qualquer sintoma da doença, obrigatoriamente, deverá ficar em casa.

Isolamento de quem teve contato com suspeitos de ter a doença– isolamento domiciliar e trabalho remoto por até 14 dias dos colaboradores sem sintomas que tenham tido contato com terceiros (parceiros, familiares e amigos) com casos suspeitos ou confirmados.

Home Office – reforço na política corporativa para promover o trabalho remoto e avaliação dessa possibilidade para a contenção de riscos eventuais, para as funções em que isso seja possível.

Reuniões – recomendação para redução das reuniões presenciais e adoção prioritária de videoconferências.

Canal direto – criação de um canal de comunicação interno direto para esclarecer dúvidas e agilizar a comunicação com a equipe de medicina do trabalho.

Informações sobre sintomas e higiene – divulgação reforçada para todos os colaboradores de informações sobre os sintomas que devem servir de alerta para afastamentos e avaliação médica. Assim como de informações sobre a importância da higiene pessoal e limpeza dos utensílios pessoais e dos espaços de convivência. Atualização contínua de informações dos órgãos oficiais sobre a doença.