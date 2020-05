Oi Soluções lança serviço de voz em nuvem para o mercado corporativo

Click to print (Opens in new window)

A Oi Soluções lançou hoje, 28, o Oi Cloud Communication, uma solução de comunicação de voz em nuvem para grandes empresas. Com o lançamento, a companhia visa atender as demandas de comunicação integrada de clientes públicos e privados, com funcionalidades de PABX, Comunicação Unificada, Central de Atendimento e Omnichannel.

Os parceiros são Avaya e Alcatel-Lucent Enterprise. A plataforma atua em modelo 100% cloud. O PABX na Nuvem oferece gestão integrada dos ramais da empresa, fixos, móveis e em softwares nos computadores, o que simplifica o processo de fazer, receber e rotear chamadas.

A Comunicação Unificada permite a comunicação e a colaboração entre os colaboradores das empresas com múltiplos dispositivos como tablets, computadores e celulares, de qualquer lugar, independente do equipamento e localização física do empregado.

A Central de Atendimento realiza a gestão do atendimento com mapeamento da jornada do cliente desde o primeiro contato até o pós venda.

E o Omnichannel possibilita que os clientes usem múltiplas formas de entrar em contato com as empresas, como e-mail, telefone, Facebook, Twitter e Whatsapp, mantendo a informação padronizada e garantindo um atendimento único e integrado, proporcionando a mesma experiência de atendimento ou de compra independente do canal utilizado.

A Oi Soluções tem portfólio completo e integrado de Segurança, IoT, Big Data & Analytics, Cloud & Data Center, Colaboração e Serviços Gerenciados, além da conectividade de dados e voz. O Oi Cloud Communication passa a integrar a família de Colaboração. Com presença nacional e atuação de forma regionalizada para atender as demandas específicas de cada mercado, a Oi Soluções está presente nas maiores empresas públicas e privadas do país. São mais de 1.500 executivos para atender exclusivamente o segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta por 57 mil empresas dos mais variados setores. (Com assessoria de imprensa)