Oi Soluções lança serviço de vendas de mídia digital

A Oi Soluções, provedora de serviços digitais para o mercado corporativo, lançou hoje, 15, o Oi Ads, de venda de espaços publicitários nos canais digitais da companhia integrado com tecnologias de Big Data & Analytics para a entrega de mídia segmentada para anunciantes e marcas.

O programa conta com as tecnologias smart message, push notifications, data rewards, SMS e WiFi. Segundo a empresa, o sistema permite não apenas a escolha dos canais, como gera “insights” para futuros investimentos. Através desses canais, a Oi atinge até 35 milhões de usuários. Adriana Viali, diretora da Oi Soluções, diz que a estratégia é tornar a empresa um player no mercado de mídia digital para anunciantes.

Duas modalidades

O serviço possui duas modalidades, sendo a primeira a venda de publicidade direta, com a companhia realizando toda a gestão das campanhas. Já na segunda, anunciantes e marcas podem criar e gerir as suas próprias campanhas, entregando conteúdo diretamente nos canais. Com isso, a Oi se torna a primeira operadora a disponibilizar uma plataforma de self-service advertising.

“Desenvolvemos um serviço de vendas apto para a entrega de mídia ultra segmentada que visa performance, seja no aumento de receita ou na inteligência do negócio”, diz Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções. Atualmente, a unidade vende para 57 mil empresas de variados setores. (Com assessoria de imprensa)