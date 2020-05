Oi Soluções inclui adequação à LGPD ao portfólio de serviços profissionais

Click to print (Opens in new window)

A Oi Soluções lançou nesta segunda, 4, novos serviços especializados em TI e telecomunicações para o mercado corporativo. Os produtos compõe o portfólio de serviços profissionais da divisão voltada ao segmento B2B da operadora.

Além de infraestrutura de telecom, a empresa passa a comercializar com parceiros a automação do processo de negócio, centro de controle de serviços, gestão de ambientes e operação de data centers, gestão de cloud, suporte técnico em TI e fábrica de software.

Segundo a empresa, a estrutura dos Serviços Profissionais se constitui em módulos críticos. Um exemplo disso, no serviço de automação de processo de negócio, haverá o módulo Adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que contempla mapeamento, implantação e garantia da manutenção das políticas e dos sistemas que garantem o cumprimento à lei.

Um outro módulo é o Centro de Controle de Serviços, para operação de infraestrutura e serviços de TI para suporte ao ambiente tecnológico e de usuários, com processos automatizados e indicadores predefinidos. No serviço gestão de cloud, a Jornada para Nuvem e Container atua no levantamento, planejamento técnico e financeiro, desenho de arquitetura e das fases de migração da infraestrutura e aplicações para ambientes de nuvem pública, privada ou híbrida.

E, por fim, o módulo Gestão da Segurança de Sistemas, que atua no diagnóstico da infraestrutura de TI permitindo realizar o mapeamento lógico de todos os artefatos e objetos, como regras de firewall, portas abertas, fechadas, proxys, IPs (Protocolos de Internet), load balancer, diagnóstico de desempenho e vulnerabilidades entre outros.

A Oi Soluções foi criada pela operadora no final do ano passado para substituir a Oi B2B. O objetivo foi continuar a venda de serviços de conectividade e TI, com ampliação do foco em integração de serviços e tecnologias de inúmeros parceiros. (Com assessoria de imprensa)