Oi Soluções anuncia nova versão de WiFi para empresas

A Oi Soluções apresentou nesta quarta-feira, 24, a nova versão da sua plataforma de conectividade sem fio para o segmento corporativo. O Oi WiFi 4.0 tem como diferencial a oferta de ferramentas de Big Data & Analytics visando maior rentabilidade para o negócio.

Nomeadas Business Analytics e Location Analytics, as ferramentas de Big Data & Analytics para a utilização em ambientes indoor e outdoor permitem mensurar quanto tempo os clientes permanecem no estabelecimento, quais horários de maior fluxo e qual a taxa de retorno. Dessa forma, a solução oferece às empresas informações a respeito dos perfis de seus clientes para a criação de campanhas e pesquisas personalizadas para a publicidade de produtos e serviços. Este espaço é apto também para a rentabilização do negócio com a venda de mídia para outras empresas.

“As empresas precisam cada vez mais direcionar os seus negócios usando a tecnologia como diferencial estratégico. Por meio da nossa solução conseguimos gerar insights aos nossos clientes que se convertem em novas receitas. E, nesse novo cenário que estamos vivendo, a assertividade do negócio vai fazer toda a diferença para a retomada da receita”, afirma Adriana Viali, head de Oi Soluções.

De acordo com a operadora, a plataforma ainda garante filtro ao conteúdo acessado. O que previne a navegação em sites indesejados. Além disso, garante o registro e arquivamento de dados do usuário por 60 meses. Características que dão às companhias uma atuação em conformidade com a LGPD.

“Instituições públicas e privadas como bancos, aeroportos, empresas varejistas e todas que necessitam de uma plataforma para fornecer conectividade sem fio ao seu público encontram no Oi WiFi 4.0 uma solução completa – link, hardware, software e gestão”, diz Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções. (Com assessoria de imprensa)