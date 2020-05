Oi Soluções aluga e conserta PCs para grandes empresas

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi Soluções lança o Oi Informática, a sua oferta de equipamentos de microinformática como serviço (PC as a Service) para atender a demanda das grandes empresas por gestão e controle de custos com as aquisições de desktops, notebooks, manutenção e suporte técnico.

Com o Oi Informática, clientes corporativos públicos e privados, de todas as verticais de atuação, passam a contar com um modelo de serviço para a locação de equipamentos que inclui a entrega, a instalação com as configurações desejadas, além do atendimento help desk para reparos nos equipamentos ou no sistema operacional.

PUBLICIDADE

O portfólio de equipamentos do Oi Informática contempla desktops e notebooks em três modalidades: básica, intermediária e avançada, além do modelo All-in-One, modelo de computador integrado da máquina com a tela.

“O parque de equipamentos de microinformática instalado nas empresas exige atualização e reposição constantes, o que requer uma gestão dedicada, além de gerar custos imprevistos. Com a nossa solução, grandes empresas revertem esse cenário de despesas em ativos de suporte ao negócio ”, Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da empresa. (com assessoria de imprensa).