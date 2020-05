Oi se une à Multilaser para ampliar vendas de TV paga via satélite

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi anunciou hoje, 21, ter firmado parceria com a Multilaser para a fabricação de receptores do seu serviço de TV por assinatura com transmissão via satélite, com o objetivo de levar o serviço para clientes que estão fora dos grandes centros urbanos. a partir da cadeia de distribuição da fabricante em todas as regiões do Brasil.

Pelo modelo de negócios, o cliente adquire os equipamentos da Oi TV HD e tem acesso imediato aos canais abertos, sem se preocupar com mensalidade, por dois anos. Além disso, também pode enriquecer sua programação com o conteúdo dos melhores canais de TV por assinatura, com a contratação de planos nas modalidades pós paga, pré paga e controle. Promocionalmente, os clientes que contratarem pacotes pós pagos Mix HD ou Total HD terão ainda acesso aos canais Telecine e HBO gratuitamente, por dois meses.

PUBLICIDADE

“O objetivo da companhia é aumentar ainda mais as vendas do Oi TV HD, ampliando receita e proporcionando a melhor experiência para os clientes”, afirma Bernardo Winik, VP Clientes da Oi.

“Por meios dos satélites com alta qualidade e a competitividade nos produtos, queremos levar mais entretenimento e informação para mais e mais brasileiros”, diz, Gustavo Gouvea, diretor Comercial da Giga Security by Multilaser.

(Com informações da assessoria de imprensa)